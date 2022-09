Lamezia Terme – Sorpresi a coltivare 35 piante di marijuana, due arresti

I carabinieri di Lamezia Terme, assistiti dai Cacciatori di Vibo Valentia, hanno arrestato due lametini sorpresi, in flagranza di reato, nell’illecita coltivazione e detenzione a fini di spaccio di 35 piante di marijuana, dell’altezza variabile tra i 185 e i 2000 centimetri.

I carabinieri hanno localizzato la coltivazione di marijuana nel corso di un’attività di controllo dopo aver notato la presenza di alcuni “indicatori” collocati per evitare presenze sgradite nell’area, come la realizzazione di ostacoli nelle vie di accesso o il posizionamento di fili di inciampo. I militari hanno scoperto anche un sistema di irrigazione artigianale della piantagione, a monte dell’area. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre per i due arrestati sono stati disposti i domiciliari all’esito del giudizio di convalida del Gip.