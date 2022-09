Girifalco – Passeggiate turistiche, buona la seconda: bilancio positivo per le iniziative 2022

Si conclude con un bilancio positivo la seconda edizione delle “Passeggiate turistiche alla scoperta di Girifalco” promosse dall’Amministrazione Comunale di Girifalco su input del consigliere comunale con delega al Turismo Delia Ielapi e la collaborazione del vicesindaco con delega al Marketing territoriale Alessia Burdino.

“La gioia negli occhi dei piccoli turisti, per aver appreso nuove notizie sulla storia del proprio paese o nell’aver visto un posto nuovo, è entusiasmante e contagiosa – ha detto il consigliere comunale con delega al Turismo Delia Ielapi. Sono soddisfatta dell’esito positivo di queste passeggiate, tanto è vero che stiamo già lavorando a qualche appuntamento autunnale e primaverile.Le passeggiate turistiche sono uno dei tanti possibili modi per apprezzare le bellezze del nostro territorio e per trasportare al nostro circondario e oltre la valenza storica e artistica della nostra comunità”.

Importante e molto significativa è stata, inoltre, la testimonianza che il presidente della Fondazione Città Solidale, padre Piero Puglisi, ha voluto inviare all’indirizzo del Comune per la partecipazione ad una delle passeggiate degli ospiti delle Case d’accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” e Refugium.

Nella missiva padre Piero ringrazia il consigliere Ielapi ed il Comune “per la gioia regalata ai bambini e alle loro famiglie. Grazie per aver offerto un generoso servizio di fraternità e di benevolenza. Il vostro importante contributo ci aiuterà a non fermarci ma a continuare a migliorarci per dare sostegno e alimentare la speranza dei nostri fratelli”.

Nel corso dell’ultima passeggiata trampolieri, Bing e Winnie the Pooh hanno animato corso Roma. Le tipiche braciole del nostro territorio hanno allietato i palati dei piccoli. Palloncini, bolle e musica hanno fatto il resto.

Grazie all’Avis, guidata dal presidente Rocco Chiriano, per aver generosamente offerto lo spettacolo artistico, alla Pro Loco guidata dal presidente Paolo Antonio Migliazza e al socio Carlo Sergi per aver guidato i piccoli “turisti”. Un ringraziamento va, inoltre, all’associazione Connecting Europe e alla Prociv. Grazie, inoltre, a Laura Ielapi, ai volontari del servizio civile Avis, a Domenico Olivadese, ai residenti di corso Roma, agli sponsor e ai tanti che hanno partecipato a tutte le passeggiate turistiche. Grazie, inoltre, per il supporto al presidente del Consiglio Comunale Rosanna Rizzello e al consigliere comunale Girolamo Tucci”.