Catanzaro, pubblicato bando per utilizzo occasionale e temporaneo di palestre scolastiche

Il settore Pubblica istruzione Sport Politiche Giovanili ha reso pubblico l’ “Avviso per la presentazione delle domande di richiesta per l’assegnazione in uso occasionale e temporaneo delle palestre scolastiche di competenza comunale per allenamenti ai fini dell’esercizio della pratica di una disciplina sportiva a livello agonistico, non competitivo, amatoriale, ricreativo, formativo”. L’avviso fa riferimento all’annualità 2022 – 2023 e individua nel 10 giugno del prossimo anno la data entro cui le attività dovranno avere termine.

Assegnatari delle palestre scolastiche possono essere: le associazioni e le società sportive; le federazioni sportive; gli enti di promozione sportiva; tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali dello sport e dell’aggregazione sociale. Le domande di richiesta per l’assegnazione in uso occasionale e temporaneo degli spazi/impianti dovranno pervenire al Comune di Catanzaro attraverso una delle seguenti modalità: posta certificata, utilizzo del servizio postale o di corrieri privati, consegna diretta presso l’Archivio Generale – Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23 settembre 2022.

L’avviso contenente il panorama completo delle informazioni necessarie e la modulistica è consultabile e scaricabile sul sito del Comune di Catanzaro all’indirizzo:

https://www.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-domande-di-richiesta-per-lassegnazione-in-uso-occasionale-e-temporaneo-delle-palestre-scolastiche-di-competenza-comunale-per-allenamenti-ai-fini-del-2/ (mb)