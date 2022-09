Catanzaro, in manette giovane pusher

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro hanno arrestato un 23enne del Capoluogo. In particolare i carabinieri durante un servizio di pattugliamento del territorio nell’area nord della città notavano il giovane che alla vista della pattuglia, si chiudeva all’interno di un magazzino.

I militari decidevano quindi di approfondire e sono per questo entrati nel magazzino sottoponendolo a perquisizione.

All’interno, suddivisi in vari involucri, i carabinieri hanno rinvenuto oltre 1,2 chilogrammi di marijuana e un chilogrammo di hashish, oltre alla somma contante di 925 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto nella casa circondariale di Catanzaro. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.