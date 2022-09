Arriva il maltempo in Calabria, e’ allerta in alcune zone

Allerta ARANCIONE, sabato 17 settembre, lungo la costa tirrenica settentrionale della Calabria.

Allerta GIALLA nel resto della Regione.

I codici colore sono legati alla severità degli effetti al previsti al suolo (es. Allagamenti, frane ecc.).

Il sistema di protezione civile regionale è allertato e schierato sul territorio (Vigili del Fuoco, Calabria Verde, Associazioni di volontariato). Ma ognuno deve fare la sua parte, anche i cittadini, mettendo in campo comportamenti adeguati allo scenario previsto. Evitare in caso di pioggia i sottopassi stradali, gli argini dei fiumi e gli attraversamenti di corsi d’acqua. Evitare i piani seminterrati, e in caso di allagamenti se possibile portarsi nei piani superiori.

Seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione dei fenomeni.