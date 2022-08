Sicurezza, Lega: 83mila euro in Calabria per contrasto truffe anziani

“Il ministero dell’Interno ha destinato in Calabria oltre 83mila euro per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. In particolare a Reggio Calabria andrà un contributo di 18.544,67 euro, a Catanzaro 16.777,85 euro, a Cosenza 16.406,01 euro, a Crotone 16.029,85 euro e a Vibo Valentia 15.645,75. Un impegno finanziario reso possibile dal lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. Un ulteriore passo avanti a sostegno degli anziani, per la Lega una promessa mantenuta”.

Lo scrive in una nota il segretario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno.