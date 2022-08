Giustizia: da domani operativa nuova Procura di Catanzaro

Diventerà operativa da domani la nuova sede della Procura della Repubblica di Catanzaro.

Un progetto fortemente voluto, sin dal suo insediamento, a maggio 2016, dal procuratore Nicola Gratteri.

Si stanno completando i lavori per trasferire gli uffici della Procura di Catanzaro nella nuova sede di piazza Stocco. Questa mattina gli operai sono al lavoro per predisporre i collegamenti dei terminali elettronici e per completare il trasferimento nelle stanze dei magistrati. Inoltre, in giornata è previsto il trasferimento delle sezioni ricezione atti, rapporti con il pubblico, sicp (iscrizione dei fascicoli nel registro elettronico).

Il progetto è stato subito condiviso dal presidente della Corte d’Appello Domenico Introcaso.

La struttura conserverà la bellezza del vecchio convento del ‘400 nel quale sorge e sarà eco compatibile: l’energia verrà assorbita dalle stesse pareti dell’edificio che avranno la funzione di una sorta di pannelli solari capaci di seguire lo spostarsi della luce. La nuova Procura permetterà di risparmiare circa un milione e 700mila euro di spese per l’affitto. (ANSA).