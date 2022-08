Gigi D’Alessio in concerto al Teatro Politeama di Catanzaro

Era stato programmato più volte a causa del perdurare delle normative legate al Covid, ma adesso il concerto di Gigi D’Alessio si farà: la tappa calabrese del tour “Noi due- A gentile richiesta” è stata programmata per il 13 ottobre al Teatro Politeama di Catanzaro.

Con “Noi due tour – A gentile richiesta”, Gigi D’Alessio torna nella dimensione più intima dei teatri per regalare ai suoi fan uno spettacolo unico, in cui i protagonisti sono gli spettatori: saranno proprio loro infatti, insieme a D’Alessio, a creare la scaletta del concerto in tempo reale.

Ad ogni concerto, sulle poltrone del teatro il pubblico troverà un elenco di ben 100 titoli di Gigi: dai brani storici come “Non mollare mai, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a quelli dell’ultimo disco “Noi due” come “L’ammore, “Quanto amore si dà”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora. Grazie ad un sistema di estrazione legato al numero del posto i fortunati sorteggiati potranno richiedere la loro canzone preferita tra quelle nella lista.

Come un vero e proprio juke-box, D’Alessio e la sua band saranno pronti ad accontentare qualsiasi richiesta, rendendo il concerto diverso ogni volta, con una scaletta scelta “a gentile richiesta” dalla platea. Ad affiancare Gigi sul palco ci saranno Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

I biglietti per il concerto che Gigi D’Alessio terrà il prossimo 13 ottobre al Teatro Politeama di Catanzaro sono disponibili in prevendita attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.