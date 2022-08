Chiaravalle in festa tra musica, spettacoli e grande partecipazione

Prosegue con grande successo l’estate chiaravallese. Anfiteatro di Piazza Liceo gremito per la serata musicale di venerdì 5 agosto con Ciccio Nucera e i Parafoné in concerto. Evento del “Chiaravalle Folk Festival” che, come una scossa di energia, ha risvegliato in tanti la passione per la tarantella, ballata con entusiasmo e bravura dal numeroso pubblico presente. Un abbraccio corale tra gli artisti sul palco e la gente. La bella serata ha bissato i numeri importanti della due giorni “normanna” che, mercoledì e giovedì, ha coinvolto centinaia di persone nelle rievocazioni storiche e culturali proposte dall’amministrazione comunale, con il momento clou della spettacolare “notte bianca” del 4 agosto. Soddisfatti, in particolare, il sindaco, Domenico Donato, e il consigliere Gianfranco Corrado. Entrambi, nelle loro dichiarazioni, hanno sottolineato “il clima di festa e partecipazione che sta facendo finalmente trascorrere una estate davvero piacevole e divertente nella città delle Preserre”, dopo gli ultimi anni bui dei lockdown. Intanto resta aperta e visitabile la mostra “Chiaravalle Arte” a Palazzo Staglianò, con opere in esposizione di livello nazionale e internazionale, in concorso per il premio di arte contemporanea inaugurato proprio quest’anno a Chiaravalle Centrale.