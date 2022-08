Catanzaro – La caccia al tesoro di Harry Potter sbarca in Calabria

Mercoledì 17 agosto dalle 17,30 si terrà a Torre Sant’Antonio la prima edizione calabrese della divertente caccia al tesoro ispirata alle atmosfere di Harry Potter.

Si tratta di una sfida tra squadre che si contenderanno la vittoria a suon di enigmi, giochi, prove d’abilità e ingegno. Se siete amanti delle avventure, non perdete questa straordinaria occasione di esplorare i meandri più segreti del Ministero della Magia.

Gli organizzatori Emiliana Capurro e Nicola Geracitano (@colabanders) promettono un pomeriggio di divertimento: i partecipanti verranno divisi in 4 squadre che rappresenteranno le 4 casate di Hogwarts e dovranno superare una serie di prove per aggiudicarsi il premio finale.

L’ambientazione sarà realizzata all’ombra della bellissima Torre di Sant’Antonio e rientra nel programma delle attività che il Resort organizza aprendo la struttura alla visita anche da parte di ospiti esterni.

Torre Sant’Antonio è situata a Santa Caterina dello Ionio (CZ) ed è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato, facente parte di un più ampio sistema difensivo della nostra costa, presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli”.