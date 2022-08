Il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi in seduta ordinaria lunedì 5 settembre alle ore 9:00 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale in piazza Rossi. L’Assise, convocata dal presidente Gianmichele Bosco, avrà due punti all’ordine del giorno: l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e la presentazione da parte del Sindaco, Nicola Fiorita, delle linee programmatiche di mandato 2022-2027. La convocazione è giunta dopo che in mattinata si era riunita la conferenza dei capigruppo.