Ritorna il talent “Next Generation” il talent del Festival d’autunno

Ritorna, così come nella scorsa edizione, il talent “Next Generation”, ideato dal direttore artistico del Festival d’autunno, Antonietta Santacroce, per accendere i riflettori sui tanti talenti calabresi che si occupano di musica. Cantanti e cantautori, musicisti solisti, ensemble o band di qualunque genere musicale: tutti possono partecipare alle selezioni. L’importante è essere nato o avere residenza in Calabria, avere compiuto i 18 anni e non aver superato i 35.

“L’idea – spiega Santacroce – è nata dalla consapevolezza che sono tanti i giovani che sognano di riuscire ad affermarsi nel campo artistico e, più nello specifico, in quello musicale. E se è vero che in, questi anni, la diffusione dei social ha consentito di offrire loro una vetrina importante, è pur vero che spesso mancano le occasioni per un contatto diretto con il pubblico.

Il Festival – prosegue Santacroce – mette a disposizione il proprio prestigioso palco in alcune location esclusive: in prima battuta, le selezioni si svolgeranno domenica 11 settembre, nel parco archeologico Gianmartino di Tiriolo (Catanzaro); in seguito, i primi due classificati, votati da una giuria di esperti e dal pubblico presente, terranno un concerto live a Catanzaro, diffuso mediaticamente attraverso tutti i canali del Festival. Lo scorso anno sono state la band “Eighty Way”, specializzata nella riproposizione della musica anni ‘80 e Celeste Iiritano, studiosa e interprete di musica popolare, ad aggiudicarsi il talent.

I loro concerti hanno convinto il pubblico che ha partecipato numeroso nell’anfiteatro del parco della Biodiversità di Catanzaro. Per l’edizione 2022 due sono le fasi di selezione previste. La prima è preselettiva: bisognerà inviare la scheda di partecipazione (scaricabile dalle pagine social del Festival) – con uno o più brani di durata non superiore a sei minuti, all’indirizzo ufficiostampa.cultura@festivaldautunno.com entro lunedì 22 agosto 2022.

Sarà una giuria tecnica a valutare i video e ad ammettere alla semifinale dieci concorrenti che, domenica 11 settembre, a Tiriolo, si affronteranno per aggiudicarsi i primi due posti. In questo caso, per decretare i vincitori, conterà il voto dei giudici per il 70% e per il 30% quello del pubblico presente. Primo e secondo classificato si esibiranno, sabato 24 settembre, nel complesso monumentale del San Giovanni a Catanzaro. “Sono certa – conclude Antonietta Santacroce – che tanti giovani artisti coglieranno questa opportunità e, come successo nella precedente edizione, sapranno emozionare ed entusiasmare spettatori e giuria”.