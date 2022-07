Incendio nello stabilimento della azienda di torrefazione Guglielmo

Un vasto e violento incendio è scoppiato alle prime luci dell’alba a Copanello, nel catanzarese, ed ha interessato direttamente uno dei capannoni dello stabilimento della Guglielmo, storica azienda produttrice di caffè. L’incendio è stato particolarmente violento, ed ha reso necessario l’intervento di 15 unità dei Vigili del Fuoco da Catanzaro e Soverato, che hanno operato ininterrottamente con quattro automezzi e due autobotti per ben 3 ore prima di riuscire ad estinguere le fiamme.

Secondo una prima ricognizione, il rogo avrebbe interessato una catasta di legname posta tra i due capannoni, assieme a dei sacchi in plastica e quattro autovetture parcheggiate: al momento non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato l’incendio, e non si esclude alcuna pista. Le fiamme, particolarmente alte, hanno causato un rallentamento del traffico lungo la vicina Statale 106.

I capannoni, nonostante siano stati colpiti dalle fiamme e siano evidentemente anneriti, non hanno riportato danni strutturali, nè le fiamme sono riuscite ad entrare all’interno dei fabbricati. Sono in corso le dovute indagini del caso da parte dei Carabinieri.