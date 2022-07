Il Festival d’Autunno inaugurerà la XIX edizione con Tony Hadley

Una inaugurazione d’eccezione con un cantante che si è contraddistinto negli anni Ottanta tra i maggiori interpreti del genere new romantic. La première della XIX edizione del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce, giorno 3 settembre nell’Arena del Teatro Comunale di Soverato, alle ore 21:00, avrà come ospite d’eccezione Tony Hadley, voce tra le più importanti del panorama musicale mondiale.

«Un desiderio che si realizza», così il direttore artistico Santacroce ha commentato la scelta di inserire l’ex leader degli Spandau Ballet nel cartellone del suo Festival, che annuncerà a breve. «Tony Hadley, non è solo una delle voci che ancora riesce a emozionare, ma è soprattutto una icona mondiale di una generazione che ha sognato con canzoni diventate dei classici».

Il concerto di Soverato, unica esibizione nel Sud Italia, è inserito nel tour celebrativo dei 40 anni di carriera di Hadley. Sono trascorsi quattro decenni dal suo esordio con gli Spandau Ballet, a cui ha fatto seguito la sua brillante carriera da solista accompagnato dal suo gruppo The Faboulous TH Band. Una presenza costante nell’airplay internazionale, il cantante inglese non è mai stato dimenticato dal pubblico che lo ha amato in un periodo in cui “rivaleggiava” con i Duran Duran.

A Soverato non mancherà di creare la nostalgia di un’epoca passata e mai dimenticata. Brani come ‘Gold’, ‘Communication’, ‘Chant#1’, ‘Through the barricades’, ‘Only when you leave’ e la fantastica ‘True’ saranno solo alcuni dei momenti in cui il pubblico potrà apprezzare una voce inconfondibile e sempre importante. Nella sua performance Hadley non mancherà di eseguire i suoi successi da solista, che hanno completato una carriera luminosa.

Già da oggi sarà possibile acquistare i biglietti del concerto di Tony Hadley sul portale LiveTicket (www.liveticket.it) e sul sito del Festival d’Autunno (www.festivaldautunno.com). Questa di Hadley è solo la gustosa anticipazione di un cartellone che, anche quest’anno, riuscirà a sorprendere con le sue scelte di assoluta qualità e che mostreranno un Festival assolutamente rinnovato.

Basteranno pochi giorni per conoscere quali novità riserveranno il Festival d’Autunno e Antonietta Santacroce.