Coronavirus: in Calabria 2740 nuovi positivi (+850 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3431984 (+9.521).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 477216 (+2.740) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6808 (69 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6727 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 71841 (71498 guariti, 343 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 44116 (118 in reparto, 1 in terapia intensiva, 43997 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89451 (88266 guariti, 1185 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2798 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2772 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44565 (44325 guariti, 240 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 15336 (85 in reparto, 2 in terapia intensiva, 15249 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 154888 (154079 guariti, 809 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2499 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2480 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40615 (40439 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica oggi 602 positivi di cui 26 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano: 1 dimesso guarito, 63 nuovi casi a domicilio e 2 guariti a domicilio.

Si comunicano, altresì, 5 decessi (2 in reparto, 1 in Pronto Soccorso e 2 a domicilio avvenuti rispettivamente il 10/07/2022, la cui positività è stata accertata con tampone antigenico post mortem, e il 17/07/2022.

L’ASP di Crotone comunica che si registrano 5 nuovi casi nel setting Altro/Fuori regione.