50° Bronzi di Riace, a Roma la presentazione del programma

In un’Aula gremita, la presentazione ha preso il via con un video emozionale incentrato sulle bellezze architettoniche, culturali e paesaggistiche di terra calabra. Ricorrente, ovviamente, l’immagine dei due guerrieri simbolo della storia della Magna Grecia e quindi delle nostre origini.

Oltre 150 persone le persone presenti in sala.

Al tavolo dei lavori il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ed il Vicepresidente Giusi Princi, il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, il Sindaco f.f. della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace.

Modera il giornalista Francesco Verderami.

“Cannes, Berlino, Roma, Milano, e tante altre tappe. Raccontereremo la Calabria contemporanea con una ricca progettualità digitale, a partire dai già annunciati ‘cubotti’. Iniziativa meglio definita in conferenza stampa come “Cubo Stage”, installazione artistica a forma di cubo di 4 metri per lato, con proiezioni video, animazioni e suggestioni visive accompagnate da musica originale; ricostruzione creativa del concetto di Magna Grecia nell’oggi – che “debutterà” nei prossimi mesi in un tour europeo in alcune delle maggiori città e che rappresenterà poi la Calabria e i bronzi in un viaggio all’interno di contenitori culturali e festival tra i più rinomati al mondo.”

Ad annunciarlo è il Vicepresidente Giusi Princi, qui in foto con il Presidente Occhiuto.