Unindustria Calabria incontra l’Ambasciatore del Kosovo in Italia, San Marino e Malta

Il Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha ricevuto, insieme al Direttore Dario Lamanna, la visita dell’Ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia, San Marino e Malta, Lendita Haxhitasim.

L’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, è stata l’occasione per un proficuo dialogo, commenta il Presidente Ferrara, e si inserisce nel quadro delle azioni di diplomazia economico-imprenditoriale che, come industriali, abbiamo intrapreso.

Abbiamo conversato, continua il Presidente Ferrara, in maniera costruttiva di tematiche di rilievo regionale, nazionale e internazionale, evidenziando la volontà di creare una sempre più stretta cooperazione nell’interesse reciproco di approfondire e rinforzare ulteriormente gli scambi e la cooperazione nei settori chiave per dare al mondo produttivo calabrese, un importante impulso internazionale.

Abbiamo parlato delle potenzialità della nostra terra, conclude il Presidente di Unindustria Calabria, condividendo la volontà di avviare nuove sinergie che, ora più che mai, in vista delle rilevanti risorse finanziarie che coinvolgeranno i diversi settori, troveranno terreno fertile e, segneranno, inevitabilmente, una forte azione di rilancio e di sviluppo.