Torna il cinema al “Comunale” di Catanzaro

Ritorna il grande cinema al Teatro Comunale, nel centro del centro storico di Catanzaro. Ancora per qualche giorno – spettacoli alle ore 18 e alle ore 20 fino a giovedì 16 giugno – in programmazione un bellissimo film con Monica Guerritore, Catherine Deneuve, Violante Placido, Agnese Claisse, dal titolo “Femminile singolare”. Sette storie brevi, alcune brevissime, per raccontare una condizione femminile difficile e sofferta, maternità desiderate e combattute, identità sessuali problematiche, violenza domestica, sfruttamento sessuale e ipocrisia sociale.

“Vista che è tanta la voglia di cinema e che da troppo tempo non stiamo vedendo film in sala abbiamo pensato di fare una super promo: tutti i biglietti di questo film li potrai avere a soli 5 euro – spiega il direttore artistico, Francesco Passafaro -. Una occasione importante per godere del buon cinema e riflettere”.

“Femminile singolare” è un progetto cinematografico che mette insieme episodi uniti a formare i capitoli di una storia condivisa e universale, in onore della data della firma della Convenzione di Istanbul.

Gli episodi che compongono il mosaico di Femminile singolare sono fotografie di una realtà sfaccettata che comprende vittime e combattenti, rassegnazione e riscatto, qualche sorpresa – come la reazione della direttrice del corpo di ballo, interpretata da Catherine Deneuve, quando apprende della gravidanza della sua prima ballerina, che ha il volto e il corpo atletico della vera Etoile dell’Opera di Parigi Dorothée Gilbert – e qualche momento surreale – il viaggio notturno della prostituta, interpretata da Agnese Claisse, a bordo di un autobus.

Insomma, una occasione da non perdere. E venerdì si torna a teatro – sempre nel centro del centro storico – con l’ultimo appuntamento della rassegna “Il Teatro Viva”, alle 20.30 in scena Nicola Virdis con “Nerd”.

Per prenotare e rimanere aggiornati sulla programmazione basta cliccare su www.comunalecatanzaro.it , oppure chiamare Carmen allo 0961.741241.