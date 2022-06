Nicola Fiorita é il nuovo sindaco di Catanzaro

Nicola Fiorita, sovvertendo ogni pronostico, é il nuovo sindaco di Catanzaro.

Il candidato del Pd, del Movimento 5 stelle e di alcune liste civiche ha vinto con una percentuale del 58,24%, superando con ampio margine il suo competitor Valerio Donato, espressione di un’aggregazione politica e civica che ha visto insieme rappresentanti del centrodestra e del centrosinistra, che si è fermato al 41,41%.

Donato, infatti, aveva ottenuto il 44,01%, mentre Fiorita aveva registrato il 31,71. Il recupero di Fiorita in termini di consensi rispetto al suo avversario é stato, dunque, notevole.

Improntato all’entusiasmo il primo commento di Nicola Fiorita dopo la sua elezione. “Un risultato straordinario. Per la prima volta Catanzaro – ha detto – apre una pagina totalmente nuova di partecipazione popolare, di gioia e di speranza, E’ una grande responsabilità, sicuramente, per noi e per me, ma è un fatto straordinario potere servire la propria città, da sindaco, per il bene d tutta la comunità catanzarese. Il mio primo pensiero, da primo cittadino, è per i tanti abitanti che vogliono delle risposte. E le vogliono presto. E’ una grande responsabilità.

Catanzaro ha il suo sindaco ed i suoi consiglieri comunali.

Adesso dovremo dare, tutti insieme, le risposte che la città si attende”. (ANSA).