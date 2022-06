Martedì 8 giugno Giuseppe Conte a Catanzaro

«Giuseppe Conte sarà a Catanzaro (quartiere Lido) il prossimo mercoledì 8 giugno, per sostenere il nostro candidato sindaco Nicola Fiorita, i candidati consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e l’intera coalizione». Ne dà notizia il deputato M5S Paolo Parentela, che precisa: «Ci ritroveremo alle ore 21,00 sul lungomare, nei pressi della terrazza Matteo Saliceti.

Saranno presenti anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti in Calabria. Incontreremo i cittadini e raccoglieremo le loro istanze, idee e proposte per la nuova Catanzaro che vogliamo costruire partendo dalla partecipazione, dall’inclusione e soprattutto dall’ascolto dei quartieri. Su quest’ultimo punto Conte, che ha governato il Paese dicendo sempre la verità e mettendoci la faccia, è stato molto chiaro: noi cerchiamo l’ascolto e il rapporto diretto con i catanzaresi, evitando quindi ogni retorica e ridondanza elettorale, invece tipiche dei conservatori, abituati alle promesse, alla politica come teatro di effetti speciali e di pura, inutile apparenza». «La nostra forza – conclude Parentela – sta proprio nell’essere autentici, lontani anni luce dalle logiche di quel sistema, di quella cappa di potere che ha danneggiato Catanzaro, frenandone lo sviluppo economico e sociale e spesso privandola delle migliori energie e risorse. Il presidente Conte verrà a ribadire che Catanzaro deve essere di tutti i catanzaresi e che insieme possiamo vincere e voltare pagina».