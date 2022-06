Maipiùstragi, a Milano la manifestazione nazionale anti-‘ndrangheta

In piazza, insieme, perché nessuno sia più solo: martedì 5 luglio alle ore 19 davanti alla Stazione Centrale di Milano manifesteremo a sostegno del procuratore Nicola Gratteri e di tutti i cittadini che rischiano la vita contro le mafie.

A inizio maggio è stato scoperto il progetto di un attentato nei confronti del Procuratore della DDA di Catanzaro. Una nuova minaccia alla vita del magistrato impegnato in prima linea contro la ‘ndrangheta.

Trent’anni dopo le stragi di Palermo, è necessario ribadire che la lotta alle mafie ci riguarda tutti e che chi combatte la criminalità organizzata non è da solo: non vogliamo altri martiri da commemorare il giorno dopo ma scendere in campo prima, per impedire l’irreparabile.

Vogliamo sostenere Gratteri, i magistrati e le forze dell’ordine che svolgendo il proprio lavoro ci difendono dalla violenza mafiosa. Vogliamo sostenere la democrazia, messa a rischio dalle azioni criminose delle mafie. Vogliamo mettere sotto i riflettori dell’opinione pubblica il grave e pericoloso processo di infiltrazione della ‘ndrangheta in atto in tutta Italia.

Il flashmob del 23 maggio scorso in piazza S. Apostoli a Roma è stato il primo passo: sono sempre di più le associazioni e i cittadini che stanno facendo rete per ritrovarsi il 5 luglio a Milano.

Adesioni al 9 giugno 2022:

ACLI – ActionAid – Addiopizzo Travel – Agapanto APS Roma – AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) – Arci Servizio Civile Calabria – Assifero- Associazione Andiamo Avanti – Casa Internazionale delle Donne – CCO – Crisi Come Opportunità – Centro per l’Autonomia Cooperativa Sociale -CGIL Calabria – CIES-Onlus -CISL Calabria – CNCA Calabria – Comitato Addiopizzo – Comitato don Peppe Diana – Comunità Progetto Sud – Consorzio Cooperativo Nausicaa -Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II -E.V.A. Cooperativa Sociale – Federsolidarietà – Confcooperative – FICT (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche) – Fondazione Corte delle madri – Fondazione San Bernardino – Forum Terzo Settore Calabria – Gaiaitalia puntocom edizioni – GOEL – Gruppo Cooperativo – Human Foundation – Legambiente – Movimento M24A Equità Territoriale – Next Nuova Economia per Tutti – Nuova Cooperazione Organizzata – NCO – Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro Calabria – Progetto Policoro Calabria – Rete Recovery Sud – Associazione Il Quinto Ampliamento – Slow Food Italia – Studio Panzarani- Terra Dea di San Giorgio a Cremano – comitato #versoil23maggio – Centro Studi Rossanese “Vittorio Bachelet” – Unicobas.

#maipiùstragi #maipiùsoli #iostocongratteri