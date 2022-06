Lamezia Terme – Poste Italiane sponsor di Trame.11 Festival dei libri sulle mafie

“Ringrazio Poste italiane che da oggi è sponsor di Trame.Festival, l’appuntamento culturale contro le mafie che si rinnova ogni anno a Lamezia Terme alternando incontri, presentazioni di libri e le testimonianze dei protagonisti dell’antimafia. La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, è cresciuta nel tempo conquistando un posto di primo piano nel dibattito e nella lotta alle mafie. Trame.11 in particolare si inserisce in un momento cruciale della storia d’Italia: il trentesimo anniversario delle stragi terroristiche-mafiose in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Questa nuova partnership rappresenta per noi una collaborazione prestigiosa, provenendo da una realtà come Poste italiane che fornisce un contributo fondamentale al tessuto economico, sociale e produttivo del Paese, riconoscendo e testimoniando l’impegno profuso sul territorio da entrambe le realtà”.

Così in una nota il Presidente della Fondazione Trame Nuccio Iovene.