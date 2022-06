Il Cammino della Magna Grecia approda con successo su RAI 1 alla trasmissione Camper

Grande successo per il Cammino della Magna Grecia che approda su Rai 1 nella trasmissione Camper condotta da Roberta Morise e da Tinto, con l’inviato Francesco Gasparri.

Due puntate dedicate rispettivamente a due delle tappe più caratteristiche del cammino, quelle relative alla zona di Casabona e Zinga nonché la tratta Cirò Marina Crucoli.

Nel dettaglio il 21 giugno la trasmissione ha effettuato le riprese presso il geosito di Zinga (Casabona), dove il geologo Mario Cimieri ha illustrato l’importanza e l’origine del geosito dei diapiri salini, una rarità che custodisce e racconta del Mediterraneo di 5,6 milioni di anni fa e che i camminatori apprezzeranno.

Il giorno seguente, il 22 giugno, la troupe della trasmissione si è spostata a Cirò marina. L’inviato Francesco Gasparri ha avviato il suo cammino da Punta Alice, nella zona del faro, per poi raggiungere i Mercati saraceni, dove la vice presidente dell’Associazione Passi Consapevoli- Cammino e meditazione, Claudia Rubino, ha potuto esporre le peculiarità del cammino stesso anche evidenziando le caratteristiche d’eccellenza dei prodotti tipici del luogo, come il vino. Visibilmente emozionata è apparsa la conduttrice del programma, Roberta Morise, nata proprio a Cirò Marina e molto legata alla sua terra.

“Il cammino della Magna Grecia – commenta la Presidente dell’Associazione Passi Consapevoli, Adele Scorza- sta richiamando sempre di più l’attenzione su di sé e le due puntate della trasmissione Camper di RAI 1 ad esso dedicate ne sono la dimostrazione. L’impegno che l’Associazione Passi Consapevoli sta mettendo in campo e la preziosa collaborazione con i Comuni e le associazioni locali stanno dando importanti frutti, accrescendo la consapevolezza che il Cammino della Magna Grecia potrà dare rilievo al territorio anche a livello internazionale, richiamando un turismo lento e consapevole, in grado di apprezzare le bellezze naturalistiche, storiche e culturali che è in grado di offrire”.

Per ulteriori informazioni sull’associazione è possibile visitare il nostro blog https://camminoemeditazione.altervista.org/ o la pagina facebook https://www.facebook.com/camminoemeditazione; per informazioni sul Cammino della Magna Grecia visitare il sito https://camminomagnagrecia.altervista.org/ o la pagina facebook https://www.facebook.com/camminomagnagrecia