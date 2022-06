Giustizia, la Fp Cgil incontra i lavoratori di Catanzaro

Due giorni di iniziative e confronto con i lavoratori e lavoratrici del distretto di Catanzaro: la Funzione Pubblica della Cgil ha incontrato i lavoratori dell’Ufficio del processo e della giustizia.

A dare risposte alle domande e chiarire i dubbi sulle novità introdotte

e sulle prospettive per il futuro c’è stato Florindo Oliverio,

segretario nazionale Funzioni pubbliche della Fp Cgil, insieme a

Sergio Rotella, coordinatore Giustizia FP CGIL Area Vasta, Luciano

Contartese, membro segreteria Area Vasta Fp Cgil e Giovanna Folino

Gallo componente della segreteria Area Vasta Fp Cgil.

“Come obiettivo primario avevamo intenzione di complimentarci per la

campagna elettorale Rsu che ci ha consentito di essere il primo

sindacato in Italia per le Funzioni centrali, in particolare nella

giustizia. Sono stati anni di lavoro molto stimolanti, in cui abbiamo

portato gente nuova nel mondo della giustizia, stabilizzato lavoratori

precari. Per quanto riguarda i lavoratori dell’Ufficio del processo,

che hanno un contratto a 31 mesi, noi siamo dell’idea che sia sbagliato assumerli a tempo determinato. La loro assunzione deve andare oltre al Pnrr e farli arrivare quantomeno a 36 mesi. Molto importante anche l’incontro per spiegare contratto nazionale del

lavoro, che apre prospettive in un ministero come quello della

giustizia che non ha conosciuto lo sviluppo di carriera come in altre

amministrazioni. Un occhio particolare è stato dedicato al ministro

Giustizia, per eliminare vincoli che hanno impedito sviluppo di

carriera per i lavoratori della giustizia, che in questi anni hanno

lavorato nonostante il disastro della pandemia”, le parole di Oliverio.

Gli fa eco Sergio Rotella: “Era importante ringraziare i lavoratori e

lavoratrice che ad aprile hanno scelto la Fp Cgil. Noi vogliamo

continuare a difendere i lavoratori, a partire da quelli dell’ufficio

del processo. Su un altro tema vogliano essere chiari e decisi:

nessuno pensi che la giustizia possa fare a meno dei lavoratori

precari, ecco perché continueremo a difenderli”.

Luciano Contartese, membro segreteria Area Vasta Fp Cgil: “ Il

contratto fornisce nuove tutele e norme per i lavoratori, in

particolare sulla declassificazione e sulle quattro aree di

posizioni”. Un altro grande tema è stato quello dello Smart Working e

su come funziona: “Dobbiamo registrare che c’è stata maggiore

produttività con il lavoro agile, e dunque non può che diventare una

nostra battaglia quella di difendere questa possibilità”.