Giuseppe Conte a Catanzaro. “Vinciamo – dice il deputato Parentela – e cambiamo la città”

«Mercoledì 8 giugno Giuseppe Conte sarà a Catanzaro Lido alle ore 21, in piazza Pola piuttosto che presso la terrazza Matteo Saliceti del lungomare. Questi sono l’orario e il luogo definitivo dell’iniziativa pubblica in cui il presidente Conte interverrà, insieme ai parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle, per sostenere il nostro candidato sindaco Nicola Fiorita, la nostra lista e l’intera coalizione». Ne dà notizia il deputato M5S Paolo Parentela, che aggiunge: «Partecipazione, condivisione, contenuti, unità ed entusiasmo ci contraddistinguono in questa campagna elettorale, che stiamo svolgendo tra i cittadini e nei quartieri, con l’obiettivo di vincere e di cambiare Catanzaro».