Comunali a Catanzaro, è ballottaggio fra Donato e Fiorita

Sarà ballottaggio a Catanzaro fra Valerio Donato, candidato a sindaco di liste civiche Forza Italia e Lega seppur senza simboli), e Nicola Fiorita, candidato per il centrosinistra.

Bisognerà, dunque, attendere il secondo turno per conoscere il prossimo sindaco di Catanzaro che seguirà la lunga guida di Sergio Abramo durata quasi 20 anni.

Ricomincia dunque la campagna elettorale con le prime dichiarazioni a caldo dei due avversari. “Il risultato per me è positivo – ha commentato Donato – Abbiamo raggiunto un ottimo risultato che ci fa ben sperare per il ballottaggio. La nostra è una proposta civica, nata da sola, chiedendo l’adesione di tanti. Ho avuto un grande successo nell’adesione di tanti partiti. Mi aspettavo ovviamente qualche sfilacciatura nel voto, perché non è facile mettere in campo una proposta civica sulla quale si chiede una adesione di gruppi e liste di centrodestra e centrosinistra. Un ordine di numeri di voti che noi ci attendevamo. Tallini ha confermato quello che dico da molto tempo – ha affermato Donato – e cioè che sta combattendo con Fiorita per arrivare al ballottaggio e Tallini governerà il ballottaggio per Fiorita. Talerico poi ha confermato questo”.

“In questi 15 giorni ci giochiamo tutta la partita che ci volevamo giocare. Sono 15 giorni che aspettavamo da cinque anni” – ha detto Nicola Fiorita – Commentiamo il ballottaggio, è certo che poi gli altri dati li valutiamo quando saranno definitivi. Noi – ha spiegato il candidato di centrosinistra – abbiamo un progetto politico molto coeso, in cui abbiamo lavorato con molta sintonia al di là delle liste e l’apporto di tutti credo sia stato importante. Noi faremo quello che abbiamo fatto in questi anni: ci rivolgeremo ai cittadini che vogliono chiudere una pagina che ritengono fortemente negativa per questa città – ha detto Fiorita – proporremo questa idea che cambiare è possibile. Abbiamo giocato una partita 10 liste loro contro 5, 28 consiglieri comunali uscenti contro due; adesso giochiamo uno contro uno ed è la partita che volevamo. Parleremo a tutta la città indipendentemente da quello che gli elettori hanno votato”.