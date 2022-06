Catanzaro – Il Team Ferragina Race si aggiudica il trofeo assoluto nella terza prova interregionale

Nella terza prova di campionanto interregionale karting “Basilicata-Calabria” svoltasi ad Amato, in provincia di Catanzaro, sulla pista Due Mari, il team Ferragina Race guidato da Attilio Ferragina si è distinto per gli eccezionali tempi registrati.

Nell’ultima gara, il giovane pilota Ezio Ferragina si è imposto nella categoria Kz2, ottenendo la pole nelle qualifiche, vincendo e realizzando anche l’assoluto nella prova valevole per il Campionato interregionale Calabria-Basilicata e per il Memorial “Riccardo Sicilia”.

Ottima anche la prestazione di Domenico Cannistrà che, pur mancando dalle competizioni da diversi anni, si è aggiudicato la seconda posizione in kzn senior.

Presente anche il team Iusi, partner tecnico-commerciale di Ferragina Race, che ha portato a casa un primo posto nella 60 mini uno con Niccolò Cundari, un secondo posto nella 125 new entry con Diego Cortese e un terzo posto con Pietro Cozza in kzn under.