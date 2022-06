Catanzaro – Ballottaggio, il punto del candidato sindaco Donato

“Ho molto apprezzato la disponibilità dell’On. Wanda Ferro ad accogliere l’appello a sostenere la mia candidatura al ballottaggio, nell’ambito di una prospettiva politico-amministrativa, finalizzata a tradurre in azione di governo i temi qualificanti, su cui Fratelli d’Italia ha condotto con coerenza la propria campagna elettorale. Ad unirci è la volontà di condividere un progetto di rinascita della città”.

Lo afferma il candidato sindaco Valerio Donato.

“Anche per questo non riteniamo necessario procedere ad un apparentamento tecnico. Poter contare sul contributo di Fratelli d’Italia, che al primo turno intorno alla candidatura dell’On. Wanda Ferro ha raccolto un consenso ampio e libero, rappresenterà per l’intera coalizione un valore aggiunto non solo il 26 giugno, ma soprattutto nella futura azione di governo della città”.