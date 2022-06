Giornata mondiale contro le dipendenze al Centro Calabrese di solidarietà

La grande famiglia del Centro calabrese di solidarietà di Catanzaro si ritroverà domani a partire dalle 17.30 nella sede di Villa Emilia – struttura che opera con lo scopo di assicurare trattamenti residenziali mirati al recupero personale e al reinserimento – nella Giornata mondiale contro il consumo ed il traffico illecito di droga che ricorre domani, 27 giugno.

Una occasione importante per stare insieme dopo i difficili anni della pandemia, per ospiti, operatori, educatori e personale amministrativo dell’Ente no profit che dal 20 marzo 1986 opera nel campo del disagio e dell’emarginazione: si parte, infatti, alle 17.30 con l’apertura della giornata, la cerimonia delle graduazioni; alle 18.30, lo spettacolo a cura degli ospiti di Villa Samuele e Villa Emilia e dopo il buffet, alle 20.30, il concerto live Rock&blues di Paul Costyn&Peppe Sanzi + Le Hibou.

Ricordiamo che la Giornata mondiale contro il consumo ed il traffico illecito di droga che risale al 1987, ed è stata voluta dall’assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare l’obiettivo comune a tutti gli Stati membri di creare una comunità internazionale libera dalla droga.