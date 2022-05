Si conclude domani in Calabria la riorganizzazione delle frequenze tv

Si conclude domani la riorganizzazione delle frequenze tv con gli ultimi 78 Comuni della Calabria che passeranno al digitale terreste di ultima generazione

Domani, martedì 3 maggio, altri 78 Comuni della Calabria passeranno alla tv digitale terreste di ultima generazione (dvb-t2).

Saranno gli ultimi Comuni interessati al passaggio al digitale terreste per la riassegnazione delle frequenze su banda sub700, partito in Calabria lo scorso 12 aprile, così come previsto dal Piano nazionale per la riorganizzazione delle frequenze televisive, a cura del Ministero dello Sviluppo economico.

Per continuare a vedere l’intera offerta tv – nei casi in cui la procedura non avviene automaticamente – si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi.

La programmazione regionale della Calabria sarà comunque sempre visibile sul canale 821.

I Comuni che saranno coinvolti domani alle operazioni di ricollocazione delle frequenze sono:

•Acquappesa • Aiello Calabro • Amantea • Amato • Anoia • Aprigliano • Bagaladi • Belmonte Calabro • Belvedere Marittimo • Bonifati • Bova Marina • Calanna • Candidoni • Cetraro • Cicala • Cinquefrondi • Cittanova • Cleto • Condofuri • Conflenti • Curinga • Drapia • Falconara Albanese • Falerna • Feroleto Antico • Feroleto della Chiesa • Filadelfia • Filandari • Fiumefreddo Bruzio • Francavilla Angitola • Fuscaldo • Galatro • Giffone • Gioia Tauro • Gizzeria • Grisolia • Guardia Piemontese • Ionadi • Joppolo • Laganadi • Lamezia Terme • Laureana di Borrello • Limbadi • Longobardi • Maierà • Maropati • Martirano • Melicucco • Melito di Porto Salvo • Mileto • Nicotera • Nocera Terinese • Palmi • Paola • Platania • Polia • Polistena • Reggio di Calabria • Ricadi • Rizziconi • Roghudi • Rombiolo • Rosarno • San Calogero • San Ferdinando • San Giorgio Morgeto • San Lorenzo • San Lucido • San Pietro di Caridà • San Pietro in Amantea • San Roberto • Sant’Alessio in Aspromonte • Santo Stefano in Aspromonte • Scilla • Seminara • Serrastretta • Taurianova • Taverna.