Occhiuto scrive a presidente Odg: “Intervenire nei confronti della giornalista di Tva”

“Ho inviato una lettera al presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, per chiedergli di intervenire nei confronti della giornalista in questione.

Non si possono offendere i calabresi.

Credo sia incivile, bruttissimo, offendere un bambino di sette anni solo perché è calabrese, dicendogli che siccome è calabrese non potrà avere un futuro in Calabria.

Io lavoro perché anche i bambini possano avere un futuro nella loro Regione.

Trovo questi pregiudizi odiosi e irritanti”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Torre Melissa (Crotone), tornando su quanto accaduto lo scorso 20 maggio, nel post-partita di Cosenza-Vicenza, durante una diretta dell’emittente locale veneta Tva.