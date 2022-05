Occhiuto: “Casa Laps in Calabria bella iniziativa, Regione pronta a sostenere progetto Lapo Elkann”

“Lapo Elkann, presidente della Fondazione Laps, ha annunciato l’apertura in Calabria di una Casa Laps per donne e figli vittime di violenza. Grazie, a lui e ai suoi collaboratori, per questa bella iniziativa. La Regione, se Lapo lo ritenesse oppurtuno, è pronta a sostenere questo progetto”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.