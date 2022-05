Lamezia Terme, don Serafino Parisi è il nuovo vescovo

Papa Francesco ha nominato vescovo della Diocesi di Lamezia Terme il reverendo Serafino Parisi, del clero di Crotone-Santa Severina, parroco e direttore della Scuola Biblica Diocesana. Lo riferisce il Bollettino della Sala stampa vaticana.

Don Serafino Parisi, nato nel 1962 a Santa Severina, ha conseguito il Baccellierato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma e la Licenza in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico dell’Urbe, completando la sua formazione con uno stage di studio a Gerusalemme. Ha superato l’anno di preparazione al Dottorato in Sacra Scrittura lavorando sugli Scritti Sapienziali.

È docente di Greco del Nuovo Testamento, Ebraico ed Esegesi biblica presso l’Istituto calabrese della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale in Napoli. È direttore della Laleo (Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali) con sede a Santa Severina, convenzionata con il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria (Cosenza). Il nuovo vescovo è anche giornalista pubblicista, co-fondatore e direttore responsabile dei Quaderni Siberenensi, rivista di cultura, storia e tradizioni. Don Parisi subentrerà a monsignor Giuseppe Schillaci, nominato qualche settimana fa alla guida della Diocesi di Nicosia.