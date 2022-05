“La valorizzazione della farmacia come presidio sanitario territoriale di prossimità”. Federfarma Catanzaro incontra i candidati a sindaco

Le farmacie, come si è visto bene nel corso dell’emergenza pandemica, costituiscono un importante presidio sanitario, diffuso capillarmente, che sarà ulteriormente valorizzato per avvicinare sempre di più l’assistenza e la disponibilità di servizi ai cittadini.

Le farmacie si occupano di campagne di promozione di stili di vita salutari, promozione di specifiche iniziative volte alla individuazione dei soggetti a rischio e alla diagnosi precoce, partecipazione alle campagne di screening, coinvolgimento, di tutoraggio e supporto ai pazienti per una più efficace aderenza alle terapie nelle patologie croniche: in poche parole, hanno un ruolo fondamentale nell’ambito delle Politiche di Welfare e quindi lavorano a stretto contatto con il sindaco nel suo ruolo di autorità sanitaria. Per discutere della “Valorizzazione della farmacia come presidio sanitario territoriale di prossimità”, Federfarma Catanzaro – guidata dal presidente Enzo Defilippo – ha invitato i sei candidati sindaco per un confronto pubblico che si terrà martedì 24 maggio alle 10.30 nella sala del Consiglio provinciale di Catanzaro.