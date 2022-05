La Calabria sarà presente a Olio Capitale. Le eccellenze olearie calabresi si mettono in mostra

Improntata alla promozione dell’alta qualità la partecipazione della Regione Calabria alla edizione 2022 di “Olio extravergine di oliva Capitale”, la fiera dei migliori oli extravergini che si terrà a Trieste dal 13 al 15 Maggio prossimi, con la partecipazione di centinaia di produttori italiani ed esteri. «La scelta di prendere parte a questo importante appuntamento – sottolinea l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – si inquadra nell’ambito delle attività di promozione volute dalla Giunta regionale su impulso del Presidente Roberto Occhiuto e punta a valorizzare un settore, quello dell’olivicoltura, che è fondamentale sia per l’identità sia per l’economia della nostra terra e sul quale intendiamo puntare, per tutelarlo e valorizzarlo».

Olio Capitale vedrà la presenza di diverse aziende calabresi, oltre al Consorzio dell’Olio IGP di Calabria ed all’agenzia di sviluppo locale Galbatir di Villa San Giovanni. Sarà attivo un Oil Bar, che consentirà – anche attraverso mini corsi – di imparare a conoscere le qualità degli oli ed a distinguerne pregi e difetti. In programma, inoltre, degustazioni ed abbinamenti tra l’olio extravergine ed il prodotto ittico pescato e di acquacoltura, mentre – nello specifico – presso gli stand della Regione Calabria, al Padiglione 28, vi sarà la possibilità di degustare il pane di Cerchiara, selezionato da Slow Food. Significativo, per i produttori calabresi, anche l’inserimento delle proprie aziende sul marketplace digitale Olio Capitale Shop, che consentirà la commercializzazione dei prodotti pure per via telematica.