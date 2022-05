Incendio danneggia autocarrozzeria nel lametino

Un incendio ha danneggiato un capannone adibito ad autocarrozzeria in contrada Cutura di Lamezia Terme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento lametino.

Il rogo, divampato per cause in corso di accertamento, ha interessato inizialmente delle sterpaglie propagandosi a del materiale accatastato sulla parete esterna del capannone e successivamente all’interno dell’attività interessando principalmente un locale adibito ad ufficio andato completamente distrutto.

Le fiamme hanno danneggiato anche parte del tetto di copertura costituito da pannelli coibentati, alcune vetrate mentre il denso fumo ha provocato l’annerimento delle pareti.

All’interno dell’autocarrozzeria, oltre ad attrezzature e macchinari di vario genere, vi erano alcune vetture d’epoca che, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco non hanno subito danni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. (ANSA).