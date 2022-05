Incendi boschivi, seduta congiunta delle commissioni regionali: il presidente Autelitano in audizione

Il presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Leo Autelitano, ha partecipato ai lavori della seduta congiunta indetta dalla Commissione consiliare regionale “Contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa” e dalla Commissione “Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili”, sulla tematica della prevenzione degli incendi e la salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, che ha registrato la presenza dell’assessore regionale Gianluca Gallo e l’audizione di tutti i rappresentanti dei Parchi Nazionali e Regionali della Calabria.

Nel corso del suo intervento, il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Leo Autelitano, nel ringraziare “i presidenti delle due Commissioni per aver promosso la riunione incentrata su una tematica “complessa ma fondamentale per la tutela del patrimonio boschivo regionale”, ha voluto tracciare alcuni spunti di riflessione, affinché si possa affrontare la questione con un “approccio ampio ed integrato, che possa consentire di studiare la contingenza ma anche attuare una pianificazione a lungo termine”.

Il presidente Auteliano ha rimarcato la necessità di un “ampio coinvolgimento del territorio, inteso sia come attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, sia in un maggior ruolo operativo dei Comuni. Una solida e duratura programmazione regionale, non può non partire dai Comuni, la stragrande maggioranza del patrimonio boschivo, infatti, è costituito da terre pubbliche. Bisogna rivolgersi agli enti locali e di prossimità – ha aggiunto il presidente del Parco dell’Aspromonte – anche in considerazione dei più importanti strumenti di pianificazione e di intervento che vedono direttamente coinvolti i Comuni, mi riferisco ad esempio ai piani di gestione forestali, fondamentali per la gestione del patrimonio boschivo ma di cui pochi enti sono dotati. Tenere puliti e controllati i boschi è il primo risultato da raggiungere per evitare che, durante la stagione estiva, piccoli focolai si trasformino in incendi devastanti. Se non si inizia da una partecipazione generale di tutti gli enti, si rischia di non affrontare la problematica nel suo complesso ma solo parzialmente. Il livello di coinvolgimento del territorio nelle politiche di tutela dell’ambiente, sancito inoltre dalla legge 394 del 1991, deve avvenire anche a livello strategico e di programmazione, poiché la pianificazione di un’attività così determinante per la difesa del nostro patrimonio naturalistico, necessita di un interessamento collegiale”.

In relazione alla scorsa stagione estiva, in cui il Parco dell’Aspromonte ha subito l’incendio di “quasi 5 mila e 500 ettari di territorio, un dato mai così alto ed esteso nella storia”, Autelitano ha voluto ricordare l’origine delle fiamme e la propagazione, per favorire un’analisi complessiva delle difficoltà vissute. “Lo scorso anno, un incendio partito dalla periferia Reggio e non domato subito ha attraversato longitudinalmente l’Aspromonte, fino a “riunirsi” con un altro fronte di fuoco proveniente dal versante