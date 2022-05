Coronavirus: in Calabria 931 nuovi positivi (+221 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.062.812 (+5.854).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 380.617 (+931) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.196 (57 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.133 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53368 (53069 guariti, 299 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 33.016 (57 in reparto, 2 in terapia intensiva, 32.957 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 66.374 (65.289 guariti, 1.085 deceduti) .

– Crotone: CASI ATTIVI 2893 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2877 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36551 (36323 guariti, 228 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4.644 (53 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.590 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 136653 (135.880 guariti, 773 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 13.325 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.315 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.023 (25.853 guariti, 170 deceduti).