Coldiretti incontra i candidati sindaco della città di Catanzaro

In vista delle prossime elezioni comunali di Catanzaro, la Coldiretti di Catanzaro ha organizzato per martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno p.v. incontri con i candidati delle coalizioni per l’elezione del Sindaco della città capoluogo di regione. I confronti si terranno nella sede del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese a Catanzaro in via Gironda Veraldi, 12. Secondo il seguente calendario

martedì 31 maggio: ore 10,00 Antonello Talerico; 11,00 Nicola Fiorita; 12,00 Wanda Ferro.

mercoledì 1 giugno: ore 10.00 Valerio Donato; 11.00 Nino Campo; 12 Francesco Di Lieto

Gli incontri saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina di Coldiretti Calabria