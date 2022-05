Catanzaro, proroga fino al 30 giugno dehors bar e ristoranti a pagamento senza obbligo per nuova richiesta

Il settore Patrimonio di Palazzo de Nobili informa che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2022, n. 51, è stata disposta la proroga, fino al 30 settembre, dell’occupazione del suolo pubblico per dehors e tavolini di bar e ristoranti. Le attività potranno beneficiare di tavoli e sedie all’aperto – previo pagamento a partire dall’1 luglio – senza l’obbligo di presentare alcuna nuova richiesta all’amministrazione. In particolare il testo normativo prevede che “a far data dall’1 luglio e fino al 30 settembre, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria”.