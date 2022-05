Catanzaro, al Museo del Rock Scarlet Rivera, storica violinista di Bob Dylan

Bob Dylan l’ha sempre considerata una musicista capace di suonare il violino come una chitarra elettrica. Fu proprio per questa visione che il menestrello del rock la volle al suo fianco per ‘Desire’, sostituendo le registrazioni già effettuate da Eric Clapton. Scarlet Rivera, riabbraccerà il pubblico catanzarese in un concerto unico che si terrà venerdì 20 maggio, alle ore 19:30, al Museo del Rock di Catanzaro.

«Quello di Scarlet Rivera – ha dichiarato Piergiorgio Caruso – è un ritorno gradito e molto apprezzato dal nostro pubblico. La sua volontà di tornare al Museo del Rock, dove si era esibita nel 2019, ci riempie di orgoglio e conferma quanto questo luogo sia apprezzato dagli artisti nazionali e internazionali che, negli anni sessanta e settanta, hanno scritto pagine fondamentali nella storia della musica».

La presenza di Scarlet Rivera in ‘Desire’, uno dei dischi più importanti della produzione di Bob Dylan, ha dato maggiore forza all’approccio narrativo di tutte le canzoni inserite in quell’album. In brani come ‘Sara’, ‘Joey’, ‘Isis’, ‘One more cup of coffee’, ma soprattutto, il capolavoro ‘Hurricane’ lascia un’impronta indelebile con il suo violino, creando atmosfere fino ad allora inimmaginabili in un disco di Dylan. Un contributo inestimabile ed essenziale, grazie al quale il mondo intero ha conosciuto un’artista che può essere considerata tra i pionieri del violino elettrico con Jerry Goodman, componente di The Flock e della Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin.

Non solo una carriera spesa al fianco di Bob Dylan, con cui ha condiviso altri quattro album, avendo contribuito a innumerevoli registrazioni e performance con gli artisti più influenti del nostro tempo. Le sue capacità sono di ampio respiro e hanno goduto dei riflettori nella più venerata Carnegie Hall della musica, con la Duke Ellington Orchestra, il Kennedy Center e il Carnevale di Venezia, in Italia. Il suo debutto vocale nominato ai Grammy, ‘All of me’, pubblicato nel 2020, è ottenuto recensioni entusiastiche in tutto il mondo.

Scarlet Rivera, al Museo del Rock di Catanzaro si esibirà con Thom Chacon e Paolo Ercoli. Chacon, è uno dei più interessanti cantautori della nuova generazione americana. Musicalmente è figlio di Bob Dylan, Townes Van Zandt e Bruce Springsteen. Etichetta che non gli ha impedito di creare uno stile personale. Considerato “cantautore di frontiera”, è stato influenzato nella composizione delle sue prime canzoni dalle storie della sua famiglia. La madre è libanese, suo padre messicano è cugino del leggendario pugile Bobby Chacon, quattro volte campione del mondo. Il nonno è stato sceriffo a Silver City nel New Mexico ai tempi di Billy The Kid. Il momento che ha maggiormente segnato la sua crescita musicale è stata quando vide suonare per la prima volta Kris Kristofferson, da solo, chitarra e voce. Tracce evidenti di questa influenza musicale sono nel suo album ‘Marigold and ghosts’, pubblicato nel 2021

Paolo Ercoli è conosciuto per essere un eccellente musicista che si è distinto per il suo approccio alla chitarra Dobro Squareneck. La sua versatilità lo porta a suonare anche il mandolino e la pedal steel guitar. Caratteristica che gli ha permesso di suonare con artisti del calibro di Eric Andersen, Steve Forbert, Kevin Welch, Richard Lindgren, Bocephus King, Tony Garnier, tra gli altri. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo cd ‘Why Not’ con la partecipazione dei migliori musicisti del circuito bluegrass, country e acoustic music, come Jerry Douglas, Luke Bulla, Justin Moses, Rob Ickes e tantissimi altri.

Per assistere al concerto di Scarlet Rivera, Thon Chacon e Paolo Ercoli è necessaria la prenotazione, contattando il numero di cellulare 379.1718376 o scrivendo alla mail museodelrockcz@gmail.com. Il Museo del Rock si atterrà alle misure disposte dalle autorità nazionali in ordine all’emergenza pandemica consentendo l’ingresso fino a esaurimento posti. E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2