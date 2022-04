Presentazione avvio dei corsi di Alta Formazione dell’Università Magna Græcia di Catanzaro

Mercoledì 20 aprile 2022, saranno inaugurati i corsi dell’Alta Formazione attivati dall’Università Magna Græcia di Catanzaro per l’anno accademico 2021/2022.

Si tratta di 5 master di primo livello, 9 master di secondo livello, 4 corsi di perfezionamento ed 1 corso di aggiornamento, a cui si aggiungeranno, nelle prossime settimane, i master executive convenzionati con INPS, i cui bandi di ammissione sono in via di pubblicazione, ed ulteriori corsi di perfezionamento per cui è ancora possibile proporre domanda di iscrizione.

Per presentare i corsi in avvio ed illustrare l’attività programmata dalla Scuola di Alta Formazione dell’Ateneo di Catanzaro per l’anno accademico in corso, è indetta una conferenza stampa mercoledì 20 aprile, alle ore 12.00, presso la Sala lettura del Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro.

Interverranno all’incontro con i giornalisti, il Magnifico Rettore dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, Prof. Giovambattista De Sarro, ed il Direttore della Scuola di Alta Formazione dell’Ateneo, Prof. Stefano Alcaro. La presenza dei direttori dei corsi attivati e di rappresentanti di Ordini Professionali ed Enti interessati alle attività di alta formazione renderà possibile la discussione su ulteriori iniziative da realizzare nel prossimo anno accademico.