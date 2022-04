Lamezia Terme, Fratelli d’Italia dona uova di Pasqua a Caritas e Comunità Progetto Sud

Fratelli d’Italia Lamezia, attraverso una delegazione composta dai consiglieri comunali Rosy Rubino e Mimmo Gianturco, componenti rispettivamente della Commissione Pari Opportunità e Politiche Sociali del Comune di Lamezia Terme, Chiara Viviano in qualità di componente della commissione pari opportunità, Pasquale Vescio, componente della commissione sport, Francesco Bonaddio in rappresentanza dei dirigenti di partito, ha donato delle uova di Pasqua alla Caritas di Lamezia Terme, alla presenza di don Fabio Stanizzo, e alla comunità Progetto Sud di Don Giacomo Panizza. All’iniziativa ha collaborato l’intero direttivo cittadino di FdI.

“Il nostro – sostiene Rosy Rubino – è un piccolo gesto di solidarietà, in un momento storico particolarmente critico, che ha il solo scopo di strappare un sorriso a chi soffre e si trova in difficoltà. Perché la Pasqua sia un momento di condivisione. Come è già accaduto in recenti iniziative, il nostro obiettivo è quello di mantenere alta l’attenzione sulle fasce deboli della popolazione, su chi ha bisogno d’aiuto e vive con difficoltà la propria quotidianità”.

“Cogliamo l’occasione – concludono i rappresentanti di Fratelli d’Italia – per formulare gli auguri di buona Pasqua a tutta la città di Lamezia Terme e ribadiamo l’impegno del nostro partito a condividere azioni di governo finalizzare a realizzare una società più giusta, equa e solidale, in cui vengano riconosciuti i diritti di tutti con particolare attenzione verso le fasce disagiate”.