Diabete, visite oculistiche gratuite alla Materdomini di Catanzaro

Diabete, Occhio alla Vista. Mercoledì 20 aprile l’Oculistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Materdomini di Catanzaro, diretta dal prof. Vincenzo Scorcia, organizza un Open Day di visite gratuite dedicato alle persone con diabete over 40.

“Nella nostra regione, le malattie della retina come la retinopatia diabetica colpiscono circa il 30% della popolazione – dichiara il prof. Vincenzo Scorcia, direttore dell’U.O. Oculistica della AOU Materdomini – È una delle complicanze più comuni e temute del diabete mellito, una patologia diffusissima ed in aumento esponenziale, con un enorme impatto sulla qualità di vita del paziente. Una diagnosi precoce è fondamentale per impedire il verificarsi di danni oculari che possono portare alla cecità. Ma molti diabetici non sanno di avere una retinopatia e la scarsa consapevolezza rischia di provocare un grave ritardo nella cura e preclude la possibilità di un intervento precoce e salva-vista. Aderiamo con favore alla campagna ‘Diabete, Occhio alla Vista’ che vede gli oculisti della Materdomini impegnati in prima linea nel sensibilizzare la popolazione adulta con diabete sulle possibili complicanze a carico della retina e sull’importanza delle visite periodiche.”

Le persone con diabete, soprattutto dopo i 40 anni, dovrebbero sottoporsi periodicamente all’esame del fondo oculare, anche in assenza di una sintomatologia specifica, in modo da poter identificare precocemente la comparsa di lesioni prima dello sviluppo di ulteriori complicanze. La Campagna “Diabete, Occhio alla Vista” è promossa da Diabete Italia Onlus in collaborazione con diversi centri oculistici ed è sostenuta con il supporto non condizionato di Allergan, società del gruppo AbbVie.

“Siamo felici di promuovere questa campagna che coinvolge diversi ospedali in Italia grazie alla preziosa collaborazione con gli Specialisti, in favore dei pazienti più fragili – dichiara Stefano Nervo, presidente Diabete Italia Onlus – I programmi di screening hanno un forte impatto sociale in quanto le malattie della retina che possono colpire i diabetici restano asintomatiche per molto tempo. Per questo le persone che soffrono di retinopatia diabetica e di edema maculare diabetico spesso arrivano alla diagnosi tardivamente. Ma basterebbe sottoporsi regolarmente ai controlli oculistici per ridurre in maniera significativa le gravi complicanze visive.”

Gli specialisti oftalmologi della Materdomini di Catanzaro saranno a disposizione per una visita gratuita e per informazioni sulla prevenzione. Gli esami oculistici (esame del fondo oculare) saranno finalizzati all’individuazione precoce delle complicanze del diabete a carico dell’occhio. Per accedere alle visite gratuite è necessaria la prenotazione da effettuare chiamando il Numero Verde 800 200 203 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00. Le visite potranno essere prenotate fino a esaurimento dei posti disponibili. La fruizione di una consulenza non comporta priorità per la prenotazione di visite o prestazioni diagnostiche successive, che dovranno essere poi prenotate secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie locali.