Coronavirus: in Calabria 3641 nuovi positivi (+1253 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.715.397 (+16.128).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 308.883 (+3.641) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7224 (86 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7125 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33946 (33691 guariti, 255 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 36721 (125 in reparto, 2 in terapia intensiva, 36594 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39196 (38198 guariti, 998 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 5192 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5168 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26665 (26460 guariti, 205 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12968 (113 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12851 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 110038 (109328 guariti, 710 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17312 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17296 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17421 (17261 guariti, 160 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 782 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 952 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione.

L’ASP di Vibo Valentia 363 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.