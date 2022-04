Coordinamento Presidenti Commissionipolitiche Ue alla Cittadella regionale

Oggi, lunedì 11 aprile, alle ore 15.30, presso la sede della Cittadella regionale, si terrà, per la prima volta in Calabria, una riunione del Coordinamento dei Presidenti delle Commissioni per le Politiche Europee delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome.

Un‘importante occasione per discutere degli aggiornamenti in merito alle iniziative già effettuate e a quelle programmate dal Coordinamento sul futuro dell’Europa, e per un confronto sulle attività dei Consigli regionali in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla nuova programmazione europea. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio regionale della Calabria, Antonio Montuoro, apriranno i lavori e porteranno i loro saluti istituzionali. All’incontro prenderanno parte, in presenza, il vice presidente della Regione Siciliana e coordinatore della Commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni, Gaetano Armao, il presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia e delegato per il coordinamento per le Politiche europee della Conferenza delle Assemblee legislative regionali, Piero Mauro Zanin, il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio regionale della Lombardia, Giulio Gallera, il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio regionale della Toscana, Francesco Gazzetti, il presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, Alessia Ambrosi, i dirigenti Affari istituzionali ed europei, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Costanza Gaeta.

Altri Presidenti e relatori, tra i quali il senatore e componente della Commissione Politiche Ue di Palazzo Madama, Gianmarco Corbetta, parteciperanno in video conferenza.

Giornalisti, operatori e fotografi, arrivando in Cittadella alle ore 15.15, potranno accedere all’inizio della riunione per una decina di minuti, per fare immagini, foto, e per raccogliere dichiarazioni dei partecipanti all’incontro.