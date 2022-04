Catanzaro – Torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha fissato per mercoledì 27 aprile, alle ore 13, in prima convocazione, e giovedì 28 aprile, alle ore 16:30, in seconda, la riunione dell’assemblea, che si terrà nel palazzo dell’amministrazione provinciale.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

Comunicazioni del presidente. Concessione compendio immobiliare “ex ospedale militare”, nonché area a verde non edificata, al ministero di Grazia e giustizia. Determinazioni. Conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2022 dell’Imposta municipale propria (Imu). Presa d’atto del Piano economico finanziario (Pef) del servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2022 con pianificazione nel quadriennio 2022-2025 di cui alla deliberazione Arera n. 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. Approvazione tariffe Tassa rifiuti (Tari) anno 2022. Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2022. Approvazione Documento unico di programmazione (dup) 2022/2024 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000). Bilancio di previsione finanziario 2022/2024: approvazione ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Regolamento per l’occupazione temporanea suolo pubblico a servizio dei locali autorizzati alla somministrazione e al consumo sul posto. Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza adottato in attuazione del regolamento europeo 679/2019 (c.d. “gdpr”), del d.lgs. 196/2003 come novellato dal d.lgs. 101/2018, del d.lgs. 51/2018 e delle normative in materia (provvedimento garante dell’8 aprile 2010, linee guida 03/2019 dell’edpb, statuto dei lavoratori)

È previsto vengano esaminate anche 15 delibere relative a giudizi di risarcimento.