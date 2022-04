Catanzaro – Polizia arresta un uomo per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Ieri mattina gli Agenti della Squadra Volante, della Questura di Catanzaro, impegnati in mirati servizi di controllo del territorio finalizzati anche alla prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto B.R.

I poliziotti, avendo notato che l’uomo, a loro noto per diversi precedenti penali anche in materia di stupefacenti, con fare sospetto si stava dirigendo verso traversa Isonzo, lo sottoponevano al controllo, durante il quale B.R. si mostrava agitato e insofferente.

Vistosi scoperto consegnava una busta trasparente che occultava nei pantaloni, con all’interno un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente, due involucri contenenti complessivamente 35,5 grammi di eroina e un terzo involucro con 12,25 grammi di cocaina.

Le analisi di laboratorio eseguite da personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, hanno confermato la natura e il peso degli stupefacenti, che sono stati posti in sequestro, unitamente al bilancino di precisione e alla somma di 85 euro, divisa in banconote di piccolo taglio, quale presumibile provento di spaccio.

Su disposizione del P.M. di turno, l’arrestato è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di con rito direttissimo.