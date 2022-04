Catanzaro – Al teatro Comunale, presentazione del volume per l’infanzia “Controfiabe”

Il Centro Calabrese di Solidarietà, grazie al contributo del progetto “La storia di..” dedicato al sostegno dei minori vittime di violenza assistita, degli orfani di crimini domestici e alle loro famiglie affidatarie, (finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia), ha realizzato il volume per l’infanzia intitolato “Controfiabe – 5 storie per ragazzi liberi e ragazze forti”.

Il libro è il risultato del laboratorio di scrittura creativa ideato dai minori vittime di violenza assistita, ospiti della Casa Rifugio “Mondo Rosa” con l’obiettivo di sensibilizzare tutta la comunità contro gli stereotipi di genere.

Sono diverse le azioni realizzate nei 18 mesi previsti dal progetto: dalla formazione specialistica integrata delle professioniste operanti all’interno del Centro Antiviolenza e Casa Rifugio sul tema della violenza assistita, all’ampliamento dei servizi offerti ai bambini vittime di violenza assistita, al rafforzamento delle pratiche di emersione, al rafforzamento della rete territoriale regionale, al sostegno agli orfani speciali, alla promozione del ruolo sociale del Centro Antiviolenza all’interno della comunità.

L’esito del progetto e il libro realizzato nel laboratorio di scrittura creativa saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 6 aprile alle 11 nella sede del Teatro Comunale, nel centro del centro storico (Corso Mazzini 84). Sono stati invitati a partecipare anche i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi oltre che i titolari delle librerie della città.