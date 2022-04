Bit Milano 2022, “Calabria Straordinaria” si presenta da protagonista: inaugurazione il 10 aprile

Dal 10 al 12 aprile la Regione Calabria con il brand “Calabria Straordinaria”, che porta con sé vocazioni e tratti identitari di una terra antica, caparbiamente proiettata al futuro, forte delle sue solide radici, parteciperà da protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2022, uno dei principali mercati dove favorire l’incrocio tra domanda e offerta tra gli operatori del settore.

“Calabria Straordinaria” si presenta con ben 50 operatori turistici (tour operator, consorzi turistici e strutture ricettive), con una formula narrativa trasversale ed avvolgente, per raccontare e veicolare una Calabria moderna, inedita, competitiva, unica e straordinaria.

Una Calabria che non ti aspetti! Un racconto sulla storia, i luoghi, le modernità, gli eventi, le lingue, le tendenze, un grand tour, per guardare e far guardare la Calabria con occhi diversi. Calabria che propone un’offerta turistica a 360 gradi, 12 mesi su 12, attraverso l’enogastronomia, i cammini, le ciclovie, il mare e la montagna, ma anche l’entroterra, la cultura, i borghi, l’archeologia e le esperienze di turismo slow.

Lo stand di 458 mq. (Padiglione 3 – Stand C99), concepito per rendere reale un’esperienza del tutto ecosostenibile ed infatti realizzato esclusivamente con cartone alveolare riciclato, nella sua declinazione visuale parla con immediatezza il linguaggio di una Calabria Straordinaria, Fourseason, turismi per ogni stagione, dove si può viaggiare veloci e prendersi per paradosso “il tempo che vuoi”.

Focus dell’intera installazione la “Soldanella calabrese”, il fiore simbolo della Regione adottato dall’Assessorato al Turismo, con cui la Calabria viene identificata. Un fiore bellissimo, semplice e complesso, selvatico ma elegante, che cresce solo in questo territorio.

GLI APPUNTAMENTI DI CALABRIA STRAORDINARIA:

Domenica 10 aprile alle ore 12 verrà inaugurato lo stand di “Calabria Straordinaria”. Saranno presenti: Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria; Fausto Orsomarso, Assessore al Turismo e Marketing della Regione Calabria; la conduttrice televisiva e influencer Elisabetta Gregoraci. “Calabria Straordinaria”, è un modello nuovo e sperimentale di progettazione e rafforzamento dell’appeal turistico dei territori, di cui la Regione Calabria ambisce a diventare progetto pilota e riferimento nazionale.

Lunedì 11 aprile alle ore 15 si terrà l’evento dal titolo “Narrazioni inedite per una Calabria distintiva” a cui interverranno Fausto Orsomarso, Assessore al Turismo e Marketing della Regione Calabria; Sandro Pappalardo Membro del Cda di ENIT; Domenico Pappaterra, Presidente Parco Nazionale del Pollino. Sarà questa l’occasione anche per presentare il volume MID (Marcatori – Identitari – Distintivi) – Manuale strategico per lo sviluppo dei turismi in Calabria.